Non si fermano i contagi a Taurianova, pochi minuti fa la notizia comunicata dal sindaco Roy Biasi, di ulteriori 12 contagi che si sommano ai già 45 positivi, arrivando ad un totale di 57 affetti da Covid-19

Di seguito il comunicato del sindaco:

“Nella giornata odierna le competenti Autorità hanno comunicato la positività al Covid-19 di ulteriori 12 persone residenti nel nostro comune.

Anche per questi ulteriori nuovi casi, le Forze dell’Ordine hanno tempestivamente provveduto a ricostruire la catena dei contatti e ad avvisare tutte le persone interessate.

Questa forma di comunicazione, ormai purtroppo quotidiana, non deve essere colta come semplice enumerazione di nuovi casi ma si auspica possa richiamare al senso civico e di responsabilità di ognuno. Ad oggi, si ribadisce, gli unici strumenti utili a frenare la corsa del virus SARS-CoV19 sono quelli sino ad ora raccomandati: corretto uso della mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani.”