Stamattina il povero gatto di Giovanni Rodofili è stato aggredito da un branco di cani che ne hanno procurato la morte, di seguito la testimonianza di Rodofili:

“Stamattina come ogni giorno ho fatto uscire il gatto che normalmente vive in casa, dopo pochi minuti ho sentito un branco di cani abbaiare e il gatto miagolare in modo continuo e evidentemente in difficoltà , sono uscito fuori dal mio cancello e mi sono trovato 6 cani randagi di varie taglie che lo avevano attaccato 2 di questi hanno abbaiato verso di me e solo dopo aver preso un bastone raccatato a terra si sono allontanati, purtroppo per il gatto non c’è stato niente da fare.”

Arrivano anche altre segnalazioni e questa è la situazione in Via San Giorgio