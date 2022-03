Anche l’Associazione “Amici della Zaccheria”, già impegnata per aiutare le fasce più deboli, adesso è in prima linea per la raccolta indumenti, lenzuola e ogni bene a favore dei profughi provenienti dalla guerra in Ucraina.

In accordo con il Comune di Taurianova, gli “Amici della Zaccheria” invitano chiunque voglia donare qualsiasi bene a favore di chi fugge dalla guerra e cerca riparo nella nostra città, di rivolgersi direttamente ai componenti dell’Associazione presso il Rione Zaccheria.