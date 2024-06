Di GiLar

Riteniamo doveroso essendo stati i primi nel settembre (Dagli scavi della Mesopotamia, ammirando quelli di Pompei fino alle rovine di Via Toscanini a Taurianova), dello scorso anno aver denunciato una situazione a dir poco vergognosa per un paese civile (oltretutto Capitale Italiana del Libro), di una traversa dove nelle adiacenze ci sono delle abitazioni con il conseguente disagio che reca ai residenti.

Stiamo parlando dell’ex traversa di Via Toscanini (intitolata al famoso direttore d’orchestra italiano), adesso Via Federico Fellini, il regista della “Dolce Vita”, il film del famoso bagno nella Fontana di Trevi di Anita Ekberg con Marcello Mastroianni. Immaginate una Anita Ekberg contemporanea che sguazzando in quelle pozzanghere “naturali” tra il verde che si è creato e di notte (dove si dice che si sente il gracidare dei rospi), con sinuosi movimenti mentre chiama un ipotetico “Marcello” che in questo caso, ai giorni nostri è rappresentato da chi dopo il nostro pezzo è impersonificato nel vicesindaco Caridi quando rispose all’epoca, a stretto giro di posta, promettendo che avrebbe risolto la questione (…), e così fu!

C’è da dire che, per onestà intellettuale e di correttezza dei fatti che la strada fino a qualche tempo fa era privata e il Comune di Taurianova da poco più di un anno o giù di lì, ci scuserete se non siamo precisi, ne ha preso possesso. E le polemiche specie da parte degli abitanti di quella zona si sono fatte sempre più incisive tant’è che si era pensato anche di un esposto alla Procura della Repubblica (Taurianova, i residenti della Traversa di Via Toscanini, “Non ce la facciamo più, pronti ad un esposto alla Procura della Repubblica”).

Ma l’altro ieri, il 25 giugno con una Determinazione, la 266/2023 si è provveduto a deliberare un impegno di spesa per un nuovo tratto della rete idrica proprio in Via F. Fellini per un importo pari a 26.800 euro, affidando altresì, si legge nel documento, alla Ditta Maurici Impianti Srl con sede a Cittanova, con sede guarda caso dove? In Via Toscanini, vedi a volte il destino?

Un primo passo importante è stato fatto e di questo ne diamo atto ancora una volta all’impegno dell’uomo che oramai è divenuto un’icona amministrativa, in un unico corpo è egli stesso una “Capitale Italiana della Manutenzione”., il vicesindaco Antonino Caridi per gli amici “Nino”. E che a sua volta aveva conferito tale attività con un “atto di indirizzo” e lo scrivono loro eh, perché “gli allacci delle abitazioni private, ormai vetusti, sono oggetto di continui interventi di riparazione non sempre di facile realizzazione e causa ad oggi del completo disfacimento della sede stradale con i conseguenti disagi e pericoli per i cittadini”.

È già un primo passo che poi porterà anche al ripristino del manto stradale per “umanizzare” quella strada e renderla degna di un paese civile. Abbiamo cercato in tutti i modi di sollecitare l’Amministrazione Comunale, lo facciamo continuamente e a dire il vero, ogni qualvolta che denunciamo un problema viene risolto quasi subito nelle veci che rappresenta la manutenzione ovvero quella “Capitale” simbolo della “Manutenzione”. Ma consentiteci una riflessione, lo scrivente è solo un “postino” che riceve decine di segnalazioni, ma ci teniamo a precisare che non siede in Consiglio Comunale, ci sarebbero altri soggetti preposti per le istanze soprattutto di controllo, se riuscite a trovarli, fatecelo sapere. Intanto c’è un passo importante per questa traversa “bombardata” e di questo rendiamo merito alla promessa mantenuta.

