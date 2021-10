Il comunicato del sindaco Roy Biasi in merito alla chiusura delle scuole prevista per domani a causa del maltempo.

“Avviso la popolazione che, in considerazione dell’allerta per avverse condizioni meteo previste per le prossime ore, con scenario di rischio elevato per il forte vento e intense precipitazioni, sto predisponendo apposita Ordinanza contingibile ed urgente che verrà a breve adottata e pubblicata sul sito web istituzionale, per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre

Il Sindaco

Avv. Rocco Biasi”