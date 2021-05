Venerdì 21 maggio 2021 si è svolta, nel corso di un incontro in videoconferenza, la premiazione della classe III A dell’Istituto Comprensivo “Monteleone- Pascoli” meritevole di menzione speciale insieme ad altri quattro Istituti scolastici di scuola secondaria di I grado nell’ambito del concorso nazionale “Testimoni dei Diritti” per il progetto “Conoscenza è…libertà”.

Hanno partecipato alla premiazione la Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Concetta Muscolino, la professoressa De Masi, referente del progetto, che è stata coadiuvata dalle professoresse Angelica Sammartino e Concetta Giovanna Zumbo, referente del plesso “Pascoli”. Era presente anche il professore Michelangelo Scarcella, docente di sostegno.

Il concorso, bandito dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, prevedeva l’approfondimento di un articolo della Dichiarazione Universale di Diritti dell’uomo e la verifica dell’attuazione nel proprio territorio. La classe III A ha approfondito l’articolo 26 concernente il diritto all’istruzione.

Gli alunni e le alunne hanno accolto il progetto con entusiasmo e spirito d’avventura e hanno dimostrato impegno costante così come è stato detto nella motivazione espressa dalla Commissione di valutazione ha apprezzato il lavoro svolto e il percorso formativo seguito, volto a far conoscere il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e a farne comprendere lo spirito e il valore dei princìpi in essa contenuti, ed esprime i più sentiti complimenti per l’entusiasmo e l’impegno con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno operato nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Nel corso dell’incontro, che ha avuto inizio alle ore 9:30 e si è concluso alle 11:30, i protagonisti in assoluto sono stati tutti gli alunni e le alunne, in particolar modo Giulia Gallo e Alessia De Raco, che hanno presentato le attività svolte e l’elaborato conclusivo del progetto, e Melissa Bellantone che ha rivolto ai Senatori una domanda relativa al diritto all’istruzione.

Nella seconda parte della mattinata sono intervenuti le Senatrici Binotti, Fedeli e Montevecchi e il Senatore Urraro complimentandosi con tutte le classi per i temi trattati e per l’originalità dei video e hanno suggerito loro di sensibilizzare le amministrazioni locali affinché vengano mantenuti i diritti conquistati e di cui sono stati testimoni.

Il progetto “Conoscenza è…libertà” è stato molto apprezzato dalla Senatrice Montevecchi che ha definito l’istruzione “una pietra miliare” e dalla Senatrice Binetti, Vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la difesa dei diritti umani, che, nel riprendere il titolo del progetto, ha sottolineato l’importanza dell’istruzione.

Prima di terminare il collegamento si è svolta la premiazione con la consegna a distanza della targa premio alla dirigente dell’Istituto, dott.ssa Muscolino, che si è detta orgogliosa del risultato raggiunto poiché è un fiore all’occhiello per tutta la comunità scolastica e per l’intera cittadinanza e, infine, ha ringraziato i Senatori per quanto hanno fatto. Agli alunni e alle alunne sono stati recapitati gli attestati di merito personali, la Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e altro materiale didattico.