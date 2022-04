Si conclude oggi la 54esima edizione del Vinitaly a Verona, la più importante manifestazione fieristica italiana sul vino nonché una delle più famose d’Europa e del mondo. Tra i vari padiglioni, quello della Regione Calabria si attesta fra i più visitati, grazie alla fruttifera collaborazione fra le Istituzioni, nelle persone dell’assessore Gallo e del Sindaco f.f della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace oltre che del Presidente Occhiuto che ha presenziato all’iniziativa. Un connubio di cultura, enogastronomia e storia che ha visto protagonisti i migliori viticoltori calabresi. Una menzione particolare non può che andare alla giovane realtà taurianovese di Cantine Caccamo, che ha intrattenuto una vastissima platea deliziando numerosi amatori e professionisti del settore, raccogliendo non pochi consensi. Taurianova si dimostra ancora una volta fucina di virtuose realtà che promuovono eccellenze a livello nazionale ed internazionale, realtà spesso conosciute maggiormente fuori dai confini del territorio, ma che di quest’ultimo ne esaltano ogni peculiarità senza mai abbandonare l’essenziale tradizione. Grazie ai fratelli Caccamo e alla loro giovane e moderna azienda, oggi Taurianova ha un motivo in più per sorridere.