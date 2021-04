Su input dell’Assessore Simona Monteleone una delegazione è stata ricevuta per esporre problematiche relative all’agricoltura.

Mercoledì pomeriggio una rappresentanza della Piana di Gioia Tauro è stata ricevuta in Regione Calabria dall’Assessore all’Agricoltura Dott. Gianluca Gallo e dal Direttore Generale del Dipartimento Dott. Giacomo Giovinazzo.

In seguito al precedente incontro tra i vari amministratori della Piana svoltosi nelle scorse settimane a Taurianova, su indirizzo dell’Assessore Simona Monteleone, si è voluto esporre ai vertici le difficoltà in cui versano gli agricoltori e imprenditori del luogo.

Le tematiche affrontate sono state diverse, dalla rinascita del settore agrumicolo e olivicolo alla questione dei cinghiali e dei relativi danni che continuano a provocare, che riguardano la maggior parte dei paesi della Piana.

Le diverse tematiche sono state positivamente accolte dai Referenti i quali hanno dimostrato massima sensibilità nei confronti dei problemi esposti, proponendo di organizzare anche degli incontri con i diretti interessati al fine di cucire su misura gli interventi che si andranno a fare sulle problematiche esposte.

Presenti l’Assessore Rocco Agostino del comune di Maropati, l’Assessore Fortunata Calì del comune di Serrata, il Presidente del Consiglio del comune di Seminara Antonio Savo e il Sindaco Carmelo Arfuso.