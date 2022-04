Arrestato, inoltre, dai carabinieri un 35enne di Taurianova che, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla propria abitazione e altri due soggetti, in esecuzione di ordini per la carcerazione disposti dalla Procura Generale di Reggio Calabria, già ristretti agli arresti domiciliari, in quanto divenute definitive le rispettive sentenze di condanna.