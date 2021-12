Nella mattinata dell’8 dicembre u.s., sull’utenza del Commissariato P.S. di Taurianova, giungeva una richiesta di aiuto da parte della sig.ra FAZZARI Maria, la quale comunicava che sua zia FAZZARI Carmela, era stata colta da grave malore e che lei nonostante innumerevoli tentativi, non era riuscita a mettersi in contatto con il 118, per richiedere l’intervento sul posto di una ambulanza.

Dopo aver constatato direttamente il momentaneo blocco dell’utenza del 118, l’operatore della Sala Operativa, allertava gli equipaggi in quel momento in servizio sul territorio, che immediatamente si portavano in Contrada Gagliano presso l’abitazione della richiedente aiuto.

Giunti sul posto, gli operatori, verificavano che, effettivamente la situazione appariva molto critica, in quanto la signora Carmela FAZZARI, aveva perso la sensibilità degli arti inferiori e superiori ed era impossibilitata ad esprimersi verbalmente. Comprendendo che non vi era tempo da perdere e che bisognava agire tempestivamente per evitare conseguenze esiziali, gli operanti, senza alcun indugio, prendevano in braccio la donna e dopo averla deposta all’interno di un autovettura di un familiare, la scortavano in emergenza, azionando i dispositivi visivi e sonori, presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. A seguito di accertamenti clinici, emergeva che la donna era stata colpita da una grave forma di “ischemia cerebrale”, pertanto provvidenziale è stato l’intervento degli operatori che ha evitato conseguenze fatali