In occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e nel primo giorno dell’importante evento che si terrà a Taurianova con i “Madonnari”, venerdì 5 agosto presso la Villa Comunale “A. Fava” alle ore 22 ci sarà un incontro culturale con illustri relatori che terranno una vera e propria kermesse culturale, uno spettacolo dedicato ai Bronzi di Riace, inseriti nel contesto magno greco dell’area dello Stretto di Scilla e Cariddi, attraverso la spiegazione scientifica, la musica ed il video della storia delle due statue.

“Uno spettacolo mai visto prima, un viaggio altamente culturale e didascalico con un avvincente ed affascinante copione tra musica, teatro ed immagini che mette in scena la storia dei guerrieri di bronzo:

l’orazione esplicativa ed approfondita del Prof. Daniele Castrizio, uno dei maggiori studiosi delle statue reggine, che illustra nei dettagli tutte le ricerche e le scoperte fatte in questi 50 anni dal loro ritrovamento”.

L’evento culturale coniuga assieme diverse discipline artistiche: il racconto storico archeologico del Prof. Daniele Castrizio; la musica ed il canto del Musicantore Fulvio Cama; le immagini e video di Saverio Autellitano.

La teoria sviluppata da Daniele Castrizio, uno dei più grandi studiosi a livello mondiale dei Bronzi di Riace, in più di 40 anni di studi e ricerche, illustra la probabile storia delle statue attraverso un’analisi minuziosa e dettagliata, con tutte le fonti e le prove ritrovate, le testimonianze scritte dei diversi autori nei secoli successivi e le diverse teorie fatte dagli altri studiosi.



L’evento culturale è stato organizzato dall’Assessore alla cultura del Comune di Taurianova Maria Fedele.