Si e’ concluso sabato scorso il corso di formazione per volontari organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Taurianova.

Sono 25 le persone che hanno concluso il percorso impegnativo partito lo scorso di Settembre.

L’obiettivo principale del corso è stato quello di formare persone desiderose di contribuire all’azione della Croce Rossa nei suoi molteplici campi di intervento, dall’emergenza sanitaria alle catastrofi naturali, a fianco di anziani, bambini, diversamente abili.

Sono tante, infatti, le attività svolte dalla CRI che i nuovi volontari potranno svolgere dopo aver effettuato un percorso di tirocinio della durata di tre mesi, affiancati da dei volontari più esperti, scegliendo liberamente in quali aree fornire il proprio contributo, nella consapevolezza che ogni ruolo è fondamentale, come in una grande squadra.

“Sono molto soddisfatto”, ha detto il presidente del

Comitato CRI di Taurianova, Emanuele Fazzalari, che ha aggiunto “con enormi difficoltà a volte si svolgono i corsi, soprattutto in questo periodo di pandemia e nonostante ciò si riscontra come nella gente cresca sempre di più la voglia di aiutare il prossimo senza secondi fini”.