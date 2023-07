Oggi nel mio ufficio all’interno della Cittadella Regionale, ho consegnato una targa ricordo e un buono per acquisti tecnologici alla giovanissima calabrese Nicole Lagani, come riconoscimento per i brillanti risultati da lei conseguiti nella letteratura, nello spettacolo e nello sport.

Nicole sin da giovanissima scrive, recita, pratica taewkondo a livello agonistico. A soli 19 anni ha già ottenuto il primo posto al Premio Letterario Nazionale Massimo Lodi, con premiazione a Roma, e conta numerose pubblicazioni. Due suoi scritti sono stati presentati a livello nazionale sia a teatro che nelle scuole. Ha partecipato a 3 film, “Labirinti”, “Versace” e “Il mio posto è qui” e a breve reciterà in un altro film sui Bronzi di Riace. E’ cintura nera di Taekwondo secondo dan e ha vinto vari titoli, tra cui la medaglia di bronzo ai campionati italiani del 2019. Una ragazza dalla mente poliedrica e vivace, che da quando ha 16 anni non ha, però, mai smesso di lavorare come assistente bagnanti, anche per finanziare le proprie passioni e i propri interessi.

Ciò che mi ha colpito di più, parlando con lei e ascoltando i suoi racconti, sono stati la curiosità, l’entusiasmo, la voglia di mettersi continuamente in gioco, affrontando sempre nuove sfide. Nicole può rappresentare un esempio per tanti giovani calabresi. I nostri ragazzi hanno grande energia e grandi sogni, spesso chiusi in un cassetto. Dovremmo avere la capacità di ascoltarli di più e valorizzarli, soprattutto quando le loro scelte non sono le più comuni o le più facili.