Bellissimo torneo quello disputato a Taurianova con 73 iscrizioni. L’impegno e la passione del responsabile tecnico del torneo Rodofili Giovanni ha reso la manifestazione gradevolissima. Per la cronaca i vincitori nelle categorie sono stati : Vizzari su La Torre (all star m), Grasso su Versace (all star f), Tette’ M. su Tripodi (open m), Rodofili su Tette’ M. (limit 50 m), Infantino – Speranza su Vizzari – Caruso (doppio m), Versace – Grasso su Oliva-Tortorella (doppio f), Calabro’-Grasso su La Torre – Tortorella (doppio misto). A nome della Federazione italiana tennis ringrazio il circolo in tutte le sue componenti