Sarà il Circolo “Sporting Stelle del Sud” di Reggio Calabria ad ospitare la tappa finale dell’ASI Sunday Padel Tour. L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, si terrà il 27 e 28 maggio 2023.

Sono circa cinquecento gli atleti che hanno partecipato alle varie tappe itineranti in Calabria. A contendersi il titolo regionale, ventiquattro coppie qualificatesi nelle varie categorie Gold, Silver e Bronze.

Special Guest dell’evento, la giocatrice Sara D’Ambrogio, atleta della Nazionale Italiana di Padel. Di origini tarantine, Sara D’Ambrogio è una delle figure più in vista del padel tricolore. Maestra e direttrice di due accademie, capitana della nazionale femminile juniores, nel 2022 si è laureata campionessa del Mondo over 35 grazie al titolo vinto all’Electrolit Seniors World Padel Championship di Las Vegas.

Due giorni dedicati principalmente al padel con Sara D’Ambrogio, che il 27 maggio, terrà delle lezioni sugli aspetti tecnici-tattici e vedrà la partecipazione di 24 atleti, 6 per ogni clinic mentre nel campo “rosso” si giocheranno le gare di semifinale.

Il 28 maggio, Sara D’Ambrogio aprirà la cerimonia nel corso della sfilata che vedrà protagonisti tutti gli atleti che hanno conquistato il pass per le finale.

Il padel anche come veicolo di inclusione sociale. Nel corso della giornata, alcuni atleti della società “Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Basket in carrozzina”, si esibiranno in gare dimostrative.

Due giorni non solo dedicati al padel, ma è un vero e proprio villaggio sportivo con mini tornei di tennis e ping pong.

Durante l’evento, l’ASI promuoverà la Regione Calabria e i prodotti locali, con l’esposizione di diversi stand. Gli atleti partecipanti alla manifestazione potranno inoltre confrontarsi con un medico alimentarista.

Per info e prenotazioni clinic: 346/3194257 – asireggiocalabria@gmail.com

Il programma dell’evento:

Sabato 27 maggio

CAMPO VERDE

Ore 9.30 primo clinic

Ore 10.30 secondo clinic

Ore 15 terzo clinic

Ore 16 quarto clinic

Ore 17 quinto clinic

Ore 18 sesto clinic

CAMPO ROSSO

Dalle ore 9 alle ore 20, partite di qualificazione

Domenica 28 maggio

CAMPO ROSSO E VERDE

Ore 8:00 raduno giocatori

Ore 8:30 ingresso in campo capofila Sara D’Ambrosio e apertura del torneo

Dalle ore 9 alle ore 18:00 gare eliminatorie

Ore 18 finali

Ore 20:00 premiazioni