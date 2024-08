Tajani “Gli italiani lascino il Libano il prima possibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Visto l’aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: “Invitiamo altresì i turisti italiani a non recarsi in Libano”.

