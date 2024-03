Subito Verstappen a segno in Bahrain, Sainz sul podio

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – La Formula Uno riparte da dove aveva lasciato, con Max Verstappen e le Red Bull a dettare legge. Il Mondiale 2024 si apre in Bahrain, con un’inedita gara al sabato in vista del Ramadan, sotto il segno dell’olandese volante che, scattato dalla pole position, domina la gara e centra la 55esima vittoria in carriera. A completare la doppietta della casa austriaca sul circuito di Sakhir il secondo posto di Sergio Perez mentre completa il podio un ottimo Carlos Sainz, terzo con la Ferrari e davanti al compagno di squadra Charles Leclerc: gara sofferta per il monegasco, partito dalla prima fila ma con problemi di bilanciamento e ai freni e alla fine bravo a chiudere al quarto posto precedendo le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, separate dalla McLaren di Lando Norris sesto. Completano la Top Ten l’altra McLaren di Oscar Piastri e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

