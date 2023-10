I valori della cura, del dono e della memoria esaltati in un unico gesto semplice: stamattina nel cimitero monumentale di Taurianova, in vista della giornata per la commemorazione dei Defunti, sono arrivati dei crisantemi davvero speciali.

Sono quelli consegnati da una delegazione di studenti dell’indirizzo Agrario dell’Istituto di istruzione superiore Gemelli Careri, al vicesindaco Antonino Caridi, impegnato nelle stesse ore a sovrintendere agli ultimissimi interventi per consentire la migliore fruizione possibile del camposanto in occasione della solennità del 2 novembre. Gli studenti nei mesi scorsi hanno coltivato nella serra della scuola le piantine, dai cui germogli – diventati il segno della loro bravura e del loro impegno per la comunità – è sortito ora quest’altro effetto della collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione della giunta guidata dal sindaco Roy Biasi.

«Abbiamo fatto in modo che chiunque in queste ore si trovi ad entrare nel cimitero per far visita ai defunti – commenta l’assessore Angela Crea, in questi giorni fuori città – noti e apprezzi il dono che i giovani, con amore verso la comunità, hanno fatto per rinsaldare, ancora di più, quel legame tra le generazioni nelle varie epoche che il ricordo dei nostri cari scomparsi perpetua. Si tratta di un gesto commovente per il quale tutta Taurianova sente di ringraziare la scuola che l’ha proposto e gli studenti che l’hanno reso possibile».