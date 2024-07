Stromboli, l’Isola protesta per decisione Rai di mandare in onda fiction

PALERMO (ITALPRESS) – “Nessuno getti fango su Stromboli”. Lo dicono gli abitanti dell’isola, la cui protesta è stata raccolta dal quotidiano “La Sicilia” in edicola oggi, a proposito della fiction Rai, che sarà mandata in onda il prossimo 15 settembre, la quale durante le riprese causò un incendio che divorò l’isola. “Tutti, tranne il ministro Musumeci, stanno protestando per la decisione della Rai di mandare in onda la fiction – si legge sul quotidiano siciliano -. Riunioni e promesse non sono servite a nulla. Stromboli e gli strombolani sono stati, ancora una volta, presi in giro. Tutto doveva venire con il loro consenso e con una quantificazione dei danni. Tutto è invece avvenuto senza il loro consenso e senza quantificazione dei danni. Eppure lo stesso Musumeci, allora presidente della Regione, in una nota ufficiale dopo l’incendio disse che bisognava ‘accertare le responsabilità e risarcire la comunità’. E niente di tutto questo si è verificato”. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, nei giorni scorsi, invece, si era apertamente opposto alla scelta della Rai di mandare in onda la fiction, dichiarando in una nota “Per Stromboli oltre il danno, pure la beffa (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma