Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Soverato su tutto il territorio di competenza, nell’ambito dell’operazione “Estate in Sicurezza 2024“.

Le attività dei militari hanno interessato principalmente le zone della movida, anche con pattuglie a piedi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere lo spaccio di droga. Un 19enne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e segnalato in Prefettura come assuntore, così come due 24enni della zona sono stati sorpresi ciascuno con un involucro di cocaina, per complessivi 1,00 grammo, che alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi. Un 40enne è stato trovato nella disponibilità di due flaconi di metadone.

Non sono mancate le verifiche alla circolazione stradale, per contrastare le condotte di guida pericolose e irresponsabili. Complessivamente sono stati identificati 360 tra conducenti e passeggeri, controllati 249 veicoli. Più di 50 gli automobilisti multati per un totale di 6.782 euro e 35 punti sottratti, soprattutto per guida senza far uso delle cinture di sicurezza e con telefono cellulare senza far uso di auricolari.

Un giovane, corso controllo alla circolazione stradale a Soverato, alla guida di un’autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica, sottoposto ad accertamento con alcoltest in dotazione dai militari della Sezione Radiomobile, è risultato positivo all’etanolo per un valore pari a 0,6 g/l. La patente di guida è stata ritirata.

Sempre a Soverato, un uomo è stato fermato alla guida di un veicolo, importato dall’estero, con targhe, documenti di immatricolazione e assicurativi risultati tutti falsi.

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto della vendita di prodotti alimentari senza il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle norme igienico-sanitarie e alla tutela della salute dei numerosissimi vacanzieri e residenti della zona, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno permesso di rinvenire 14 kg di pane e altri 4 kg di prodotti da forno all’interno di un’autovettura. Il conducente del mezzo, che ha omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP e con prodotti in assenza di tracciabilità, è stato sanzionato dai militari, unitamente a personale dell’ASP, per complessivi 4.000,00 euro, per violazione degli obblighi in materia di sicurezza alimentare.