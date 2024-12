Il cartellone della XXI Stagione Teatrale al Teatro Gentile di Cittanova ha fatto registrare un nuovo strepitoso successo dovuto all’incredibile spettacolo sulla danza tradizionale della Georgia, capace di catturare appieno il pubblico grazie alla cultura, all’energia e alla storia del suo popolo.

Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, Cina e Stati Uniti, il Royal National Ballet, che gode di chiara fama e popolarità in tutto il mondo, nell’unica tappa calabrese del suo tour, ha presentato lo spettacolo “Fire of Georgia”.

Con la ricchezza di 30 danzatori e ben 370 costumi, la compagnia è una delle migliori al mondo nell’arte del folklore, e sicuramente la più esperta sulla danza popolare georgiana.

Danzatori dal talento unico e sorprendenti come quando hanno ballato sulle punte di morbidi stivali senza rinforzi proprio come avviene per le ballerine classico-romantiche o quando la magistrale padronanza tecnica ha permesso loro di eseguire piroette in ginocchio o incredibili salti e volteggi. Le scintille delle loro spade hanno narrato il coraggio degli antenati e dato il via al titolo di questo nuovissimo spettacolo.

Il Royal National Ballet ha saputo catturare e fare entusiasmare il pubblico del Gentile, per molti spettatori è stata un’autentica sorpresa assistere all’entusiasmante talento, al potenziale fisico, alla raffinata tecnica e al carisma degli interpreti.

Uno spettacolo pervaso di sentimenti per la propria patria, e il gruppo folk è l’autentico custode degli usi, dei costumi e delle tradizioni secolari che fanno da cornice agli incontri e alle celebrazioni che si differenziano di regione in regione per stile e repertorio. Ogni quadro portato sul palcoscenico rappresenta le melodie, gli eleganti accessori, le voci potenti ed espressive, rievocando le montagne del Caucaso, il Mar Nero, i monasteri e le chiese arroccate in posizioni elevate e scenografiche sulle montagne, i paesaggi di rara bellezza, le verdi vallate, la natura selvaggia, lasciando al pubblico lo stupore dell’incanto.

Ogni elemento è stato equilibrato, con intricati schemi spaziali e accurato lavoro all’unisono, eseguito in sincronia con la musica.

L’intreccio di trame nei vari brani presentati in scaletta viene incarnato abilmente dai favolosi costumi che trasformano “Fire of Georgia” in un trionfo della cultura caucasica sulla scena mondiale.

Le danze portate sul palcoscenico godono di una storia plurisecolare dove l’uomo dal cenno intrepido, orgoglioso e battagliero, richiama le nozioni della forza d’animo, della piena efficienza fisica, delle rocambolesche gesta. Mentre la donna con passo felpato riversa soavità naturale e regalità di portamento.

Le danzatrici, raggianti e bellissime, dagli occhi brillanti, sul palco appaiono eteree, evanescenti e spirituali mentre si librano in abiti lunghi che nascondono i loro piedi. I movimenti sono celestiali ed aerei. Indimenticabile il portamento delle braccia che ha un’enorme importanza nello sviluppare la bellezza delle linee, la morbidezza e la mobilità del corpo e del capo, infondendo l’esatta fluidità del movimento per disegnare nell’aria suggestioni, mantenendo sapiente l’uso della posizione della testa, della direzione dello sguardo e dell’atteggiamento del torace.

Gli spettatori presenti più volte durante l’esibizione si sono uniti agli artisti battendo le mani, tenendo il tempo, incitando gli esecutori, in una armoniosa connessione tra platea e palco. Nell’immaginario del pubblico la sala del teatro Gentile si è via via trasformata in un qualcosa di grandioso, lasciandosi trasportare in altre dimensioni, dove i profumi, i colori, le sensazioni, le energie, hanno avvolto per due ore di spettacolo con ripetuti bis a rappresentare un’evasione dalla realtà come fosse un’iniezione di bellezza e di elisir di lunga vita.

Le danze del Royal National Ballet sono state un’esperienza indimenticabile e inaspettata ed hanno conquistato il cuore di un pubblico estasiato, che ha tributato per i danzatori e le danzatrici una calorosa standing ovation finale.

Prima dello spettacolo, la serata è stata arricchita con l’appuntamento di “Teatro Gourmet”, evento che ha inteso valorizzare il buon cibo e le eccellenze produttive del territorio, con una molto apprezzata degustazione del pane con i cereali calabresi della Farineria Anselmo accompagnato dall’olio dell’Azienda San Giorgio dei F.lli Fazzari, il rosé della MORANO VINI e i torroni della Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.