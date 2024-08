Strepitoso successo a Gioia Tauro per il ritorno ai festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito, patrono della città

DI CLEMENTE CORVO

A conclusione degli eventi estivi in concomitanza con la festa patronale il sindaco Scarcella si dichiara commossa e grata alla cittadinanza per la massiva partecipazione a tutte le serate che hanno visto protagonista il centro città come non accadeva da anni. “ Durante la Santa messa mi sono raccolta in preghiera chiedendo al Santo di proteggere la città ed ogni cittadino .

Quest’anno ho sentito un emozione indescrivibile nell’accompagnare la statua in processione. Tanti impegni nella giornata del nostro Santo patrono hanno reso questo 13 Agosto indimenticabile” dice il sindaco Simona Scarcella che incontra l’accordo del suo vice Totò Parrello che ha parole di ringraziamento , anche lui.

“ Quest’anno Gioia Tauro è tornata a vivere! Non è stato semplice ma con la collaborazione dei nostri consiglieri siamo riusciti a realizzare tanti piccoli momenti di condivisione che hanno riacceso nel cuore dei Gioiesi la speranza per un futuro migliore.

Dedicare tempo ed energia alla realizzazione di eventi non per mera voglia di divertirsi. Il concetto, a mio avviso, è più sottile. Sentirsi parte di una comunità attiva porta inevitabilmente a scuotere le coscienze! Ed io, a luci spente , mi chiedo perché fino ad oggi Gioia Tauro sia stata abbandonata a se stessa…una stima approssimativa ci da dati sorprendenti; 5000 persone hanno gremito piazza Matteotti e via Roma per assistere al concerto dell’artista Giuliano Palma che ha intrattenuto il pubblico in maniera magistrale. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa amministrazione comunale che, come ha già detto il sindaco , ha come mantra “ Fare tanto fare bene fare insieme “. Ringrazio i commercianti Gioiesi per aver supportato la nostra idea di condivisione gioiosa in queste calde sere estive.

La nuova Gioia e’ appena nata, il mio auspicio è che la cittadinanza continui a crescere …con Gioia…

I presupposti ci sono tutti : potere è volere.

La voglia di questi venti che soffiano nella nostra citta è sospinta dal nuovo : la prima volta di un sindaco donna, la prima celebrazione della S. MESSA in onore del patrono da parte di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Alberti da non molto insediatosi nella diocesi di Oppido- Palmi.

Sulle onde di questi zefiri estivi è possibile sperare e sognare momenti di vera …Gioia