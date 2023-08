Un successo strepitoso per la XXII edizione della festa nazionale dello stocco di Cittanova. Nella cittadina della piana sono arrivate oltre 50 mila persone per ascoltare i concerti dei Nomadi e Papandrea, degustare lo stocco di Francesco D’agostino vera eccellenza in Italia nel settore ittico.



Uno spettacolo senza precedenti, oltre 10 mila persone in delirio per ascoltare i Nomadi. 1800 posti a sedere sempre occupati in più turni per degustare lo stocco della azienda Stocco&Stocco. Tutta l’economia cittanovese ha tratto giovamento dall’arrivo di una marea umana per le vie cittadine. Una boccata d’ossigeno per le casse dei commercianti locali. L’organizzazione di Francesco D’agostino una macchina da guerra con oltre 200 volontari per organizzare tutto. Un grazie alla pro loco di Taurianova per aver impegnato 18 volontari nella organizzazione della festa nazionale dello stocco. D’agostino si conferma vero motore imprenditoriale nel settore dell’intrattenimento. Il piu grande riconoscimento per il patron di Stocco&Stocco, D’agostino, l’urlo della folla per ringraziarlo dello spettacolo offerto. Lo stesso ragionamento va fatto per il presidente della Pro Loco di Cittanova Pino Gentile partener ideale di D’agostino. Una coppia vincente per Cittanova. Un grazie particolare a Francesco D’agostino e Bebbe Carletti per aver concesso l’opportunità ad Approdo di poter seguire il concerto dei Nomadi direttamente dal palco, una emozione particolare.