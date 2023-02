Secondo le prime ricostruzioni l’imbarcazione si sarebbe spezzata a poche decine di metri dalla riva.

Potrebbero essere più di 100 le vittime del naufragio avvenuto questa mattina a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Alle prime luci dell’alba, un barcone carico di migranti si è spezzato e rovesciato in mare, probabilmente a causa della violenza delle onde. Secondo alcuni superstiti sarebbero state circa 180 le persone a bordo. Per altri, molti di più: almeno 250. Tutto ciò che resta del barcone è un ammasso di legni, che si è depositato a riva dopo il naufragio. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che siano due i fattori che hanno portato al naufragio: da un lato, il sovraccarico del barcone; dall’altro, la violenza del mare – questa mattina piuttosto agitato – che avrebbe spezzato in due l’imbarcazione a una decina di metri dalla riva.

La ricerca dei dispersi

Sul posto sono intervenuti questa mattina i soccorsi della Capitaneria di porto e la Guardia Costiera, all’opera sia con alcune motovedette SAR classe 300, provenienti da Crotone e Roccella Jonica, sia con un elicottero della base aerea di Catania. A complicare le operazioni di soccorso e individuazione dei naufraghi ci sono anche le condizioni meteo particolarmente avverse. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero circa un’ottantina i superstiti che, impossibilitati a chiamare i soccorsi, sono riusciti a sfidare le onde e raggiungere la costa a nuoto. In tarda mattinata, la Guardia Costiera ha recuperato 43 cadaveri, tra cui molti bambini e un neonato di pochi mesi. Secondo le autorità sono ancora tanti i dispersi. Per questo, nelle prossime ore, le ricerche continueranno anche con l’impiego di una squadra di sub proveniente da Messina. I soccorritori, però, ritengono improbabile che possano esserci ancora persone in vita disperse in mare. La ricerca, dunque, dovrebbe essere finalizzata più che altro al recupero dei cadaveri.

La chiamata alla Guardia di Finanza

Le autorità hanno fatto sapere che le vittime del naufragio di questa mattina provenivano da Iraq, Iran, Afghanistan e Siria. La loro imbarcazione – un caicco in legno – ha seguito la cosiddetta «rotta turca», una delle più battute del Mediterraneo. A far scattare l’allarme per la tragedia è stata una telefonata, arrivata intorno alle 4 di questa mattina, al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia. A causa di un inglese poco comprensibile, gli agenti non sono riusciti a farsi spiegare i dettagli di ciò che stava avvenendo a bordo dell’imbarcazione. Gli operatori della centrale operativa, però, hanno subito intuito che potesse trattarsi di un naufragio e hanno allertato i soccorsi.

Foto di copertina: ANSA/SALVATORE MONTEVERDE