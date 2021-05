«La morte dei due giovani cittadini di Diamante Serena Cosentino e Mohammadreza Shahaisavandi avvenuta nel crollo di una cabina della funivia dello Stresa-Mottarone ci addolora tutti quanti e ci lascia senza parole». A dirlo è Nicola Irto candidato a governatore della Regione Calabria in merito alla strage avvenuta ieri in Piemonte.

«A tutte le famiglie delle 14 persone decedute nel crollo – continua Irto – ed in particolare alle famiglie delle due giovani vittime calabresi, al sindaco Ernesto Magorno e a tutta la comunità di Diamante giunga il mio più sentito e profondo cordoglio».

«In più – conclude il candidato governatore – vogliamo che la magistratura accerti presto se il crollo è avvenuto per mancanze umane o se si tratta di una tragica fatalità. Stragi così dolorose non possono rimanere senza colpevoli».