“Piena ed incondizionata solidarietà a Maria Rosaria Sita, Consigliere comunale del Comune di Bisignano per il vile gesto subito questa notte.

Maria Rosaria è da sempre impegnata in prima linea per la crescita del proprio territorio e lo dimostrano le numerose deleghe e funzioni che ricopre in ambito sociale ed in particolare quelle sulla disabilità , l’adolescenza e il disagio sociale.”

Così in una nota L’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali , Culturali e Formative.

“Una donna sensibile alle istanze della comunità e per questo persona esposta e conosciuta in Città, per questo non posso che condannare il gesto criminale che deve ritenersi contrario all’operato forte che la Consigliera Sita porta avanti con diligenza ed impegno, ed è chiaro che tale percorso da oggi proseguirà senza indugio e più deciso.

Pertanto rinnovo la mia solidarietà a Maria Rosaria Sita e a tutta la comunità di Bisignano.”