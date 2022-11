“Un incarico istituzionale di alto valore che si configura come il giusto riconoscimento per le capacità, l’esperienza, la diligenza che da sempre hanno contraddistinto l’attività politica di Giuseppe Mangialavori. Un ruolo che, ne siamo certi, riuscirà ad assolvere con le competenze e la correttezza che tutti gli riconosciamo”.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, in merito all’elezione di Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia nonché coordinatore regionale del partito in Calabria, a nuovo presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

“Il valore dell’onorevole Mangialavori, già ampiamente profuso nella sua attività istituzionale a livello nazionale, nonché nell’attività di coordinamento del nostro partito in ambito regionale, viene così ulteriormente sancito da questo incarico di prestigio. Un ruolo – aggiunge Straface – con il quale potrà adempiere ancora di più nella sua quotidiana azione al servizio del Paese. I migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Mangialavori”.