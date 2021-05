Testo dell’interrogazione:

Premesso che rientra tra le finalità della Città Metropolitana:1.cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;2.promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e dellereti di comunicazione di interesse della città metropolitana;Considerato che:l’Ente metropolitano è stato destinatario di innumerevoli segnalazioni e solleciti relativi all’urgenza di interventi per la messa in sicurezza delle strade provinciali;il manto stradale di queste arterie è particolarmente dissestato e, in alcuni casi, la presenza di buche profonde ed estese non consente la regolare circolazione degli automezzi;assenza delle ordinarie attività di sfalcio erba e pulizia di cunette e dei sistemi di raccolta delle acque piovane;assenza di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale, importante per la sicurezza della circolazione in particolar modo nelle giornate di pioggia e/o nebbia;i disagi per i cittadini crescono in modo esponenziale in quanto ne viene limitata la mobilità e subiscono continuamente danni ai mezzi di trasporto;questo stato di cose provoca notevoli rischi per tutti i mezzi in transito e per la pubblica incolumità;gli amministratori locali hanno lamentato detta situazione paventando anche l’avvio di azioni legali;in modo particolare vengono rappresentate situazioni notevolmente disagevoli a caricodi (solo alcune delle segnalazioni ricevute):

Gruppo Consiliare Città Metropolitana di Reggio CalabriaAREA TIRRENICASp33 nel tratto quadrivio Russo -Bombino, Sp 34 nel tratto quadrivio Russo -Taurianova, Sp 28 dism, Sp 29 dismVatoni-Sacchinella, Sp 30 dism, Sp 31 dism, Sp 33 dism, Sp 37, laMaropati –Feroleto della Chiesa (da più tempo interrotta al transito), la Polistena –Melicucco, bivio di Lubrichi per Santa Cristina d’Aspromonte e Cosoleto (auspicabilela realizzazione di una rotatoria),Sp 52 dism(bivio calabretto-Lubrichi-Sp2), Sp 54 dism Ponte Tosccno-Santa Giorgia, laCosoleto-Ponte ToscanoAREA IONICASp 90 Strada provinciale nella frazione Ursini di Caulonia, collega la parte più a valle allefrazioni della montagna dello stesso comune, tipo la fraz. Campoli. I pendolari dellescuolesuperiori della frazione Ursini sono senza servizio di autobus di linea da 3 mesi, perché nonpassa più da tale frazione, il servizio di scuolabus ci passa ma con dei tempi di percorrenzapiù lunghi di 1 h per bambini di 6 anni. Tale strada si è abbassata a causa di uno smottamento.Ed è stata chiusa al transito dalla città metropolitana.Sp 88 dissestata direzione Ursini-Caulonia superiore.Strada di avvicinamento al Parco Nazione d’Aspromonte dal centro abitato di Sant’Agata del Bianco. èinterrotta dal 2015, intransitabile, unica via di accesso per turisti escursionisti e operatori economici del settore pubblico e privato. Numerosi i sopralluoghi senza successivo riscontro. Strada San Luca -Polsi: Ancora in attesa di riscontri dopo impegni presirecentemente a San Luca. Il Priore del santuario vorrebbe riaprire il santuario il 6 Giugno. Ma in assenza di riscontri operativi il Santuario rimarràchiuso. Sp 70 s’Agata del Bianco-Casignana: assoluta situazione di insicurezza rispetto a dissesto idrogeologico noto che rende il fondo stradale instabile e pericoloso.AREA DELLO SRETTOSP12Gallico -Villa S. Giuseppe –Villamesa, SP13nn. SP 12 (Villamesa) –Milanesi –Samperi –S.Roberto (Inn. SP6)-SP14 Melia -Passo dell’Acenazzo -Pianid’Aspromonte (Inn. SP 6), SP15Scilla–Melia, SP16Campo Calabro–Melia, SP65 Dism S.Roberto–Bolano, SP66 S.S.18(S.Trada)–Cannitello, SP68 Dism S.S.18(VillaS.Giovanni)-PiazzaChiesadiPezzoInf., SP69 Dism InnestoS.S.18(VillaS.Giovanni)-Piale-CampoCalabro, SP71 DismCampoCalabro-Scadà-S.Lucia–Inn.SP006, SP72 Dism bivioS.Lucia–Catona, SP73 Dism -Figurella-Salice-Rosalì-VillaS.Giuseppe, SP74 dism Rosalì-Villamesa

Gruppo Consiliare Città Metropolitana di Reggio CalabriaPer tutto quanto sopra premesso e consideratoInterroganoil Sindaco per1 –Conoscere quali iniziative intende avviare, nell’immediato, per fornire adeguate e tempestive risposte alle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali.2 –Avere dettagliate informazioni in merito ad eventuali interventi programmati per risolvere le problematiche segnalate.3 –Conoscere le motivazioni per le quali non vengono garantiti interventi di ordinaria manutenzione, soprattutto alla luce delle disastrose condizioni in cui versano le strade provinciali.