Di Luigi Longo

Dopo il terribile incidente di qualche giorno addietro, dove è stata coinvolta una trentenne di Cittanova e che ancora oggi si trova ricoverata presso l’Ospedale di Polistena con fratture multiple.

La strada in questione di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sta diventando un’arteria molto pericolosa nell’indifferenza totale degli amministratori.

Ci chiediamo e chiediamo, quanto ancora bisogna aspettare perché qualcuno intervenga la questione che a primo acchito sembra una banalità? Un intervento del genera dovrebbe rientrare in un regime di ordinaria amministrazione. Se non si risolvono questioni così semplici, ci domandiamo se per puro caso dovrebbero sorgere questioni più importanti, quali saranno i tempi (bliblici) per intervenire?