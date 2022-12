Strada a scorrimento veloce Fiumara Campo Calabro Lettera a Babbo Natale di Fortunato Calabrò Vice Sindaco Comune di Fiumara

Buongiorno,

mi chiamo Fortunato Calabrò e sono il ViceSindaco del Comune di Fiumara,

Vi chiedo la cortesia di dare Voce e Visibilità a questa mia “Lettera a Babbo Natale” per sensibilizzare e sollecitare tutte le forze politiche affinchè sia, finalmente, realizzata la Strada a scorrimento veloce San Roberto, Fiumara Campo Calabro.

Si tratta di un’opera che, se realizzata, con il contributo di Tutti ed anche del Vostro sostegno come stampa, cambierà la Vita di un’intera Vallata del torrente Catona.

Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo di un intero territorio e delle relative comunità umane, che stanno, a poco a poco, morendo…