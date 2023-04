Stefano Archinà eletto per la terza volta Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri

L’arbitro benemerito Stefano Archinà della Sezione di Locri è stato oggi rieletto per la terza volta Componente del Comitato Nazionale e rappresenta uno dei 7 dirigenti nazionali incaricati a dirigere l’intero movimento arbitrale italiano a supporto del nuovo presidente dell’AIA Carlo Pacifici.

Entrato a far parte dell’AIA nel 1983, Stefano Archinà è stato direttore di gara della CAN D dal 1992 al 1994. Dopo aver svolto incarichi sezionali è stato eletto Presidente della Sezione di Locri per il quadriennio 2004 – 2008, con riconferma in quello successivo. Nel 2009 è stato nominato Presidente del CRA Calabria e confermato per 8 stagioni consecutive. Poi è cominciata la brillante carriera da dirigente nazionale quale Componente Nazionale dell’AIA con la sua prima candidatura, la riconferma avvenuta il 14 febbraio 2021 e con oggi, a seguito della recente interruzione del mandato di Alfredo Trentalange, l’inizio del suo terzo mandato.

Stefano Archinà ha contribuito fattivamente alla riforma dell’AIA, con sobrietà, probità, terzietà e competenza. Gli auguri più sinceri di buon lavoro a lui, al nuovo presidente dell’AIA Carlo Pacifici, al Vicepresidente Alberto Zaroli, al nuovo componente del Comitato Nazionale Andrea Mazzaferro della Sezione di Torino (ma che ha iniziato il suo percorso arbitrale a Locri) ed a tutta la nuova governance da parte del Presidente della Sezione di Locri Anselmo Scaramuzzino.