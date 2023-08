STASERA IL CONCERTO DI VALERIO SCANU

Sarà Valerio Scanu, già vincitore del Festival di Sanremo e protagonista

della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, a concludere i

festeggiamenti civili in onore di San Francesco da Paola, a Fuscaldo.

Il cantautore sardo si esibirà sul palco di piazza Marconi, alla Marina,

a margine di una programmazione fitta e variegata che rientra nel

cartellone degli eventi estivi, che ha riscosso un successone, sia in

termini di presenze, che di giudizi positivi.

Così come i festeggiamenti civli di San Francesco da Paola, che

rappresentano una decennale tradizione per l’intera comunità di

Fuscaldo.

Per quanto concerne, invece, i riti religiosi, attesa tra i fedeli per

solenne processione a mare e per la celebrazione eucaristica, che si

celebrerà, in via del tutto eccezionale, al borgo marinaro. Una

bellissima novità, questa, che vuol evidenziare il legame tra il santo

protettore della gente di mare ed i marinai, i pescatori, che nel

quartiere “A Rina” ritrovano il loro simbolo.

Soddisfatto e felice è il sindaco Giacomo Middea, che si gode il pienone

dell’estate fuscaldese e di un centro turistico ritornato attrattivo.