Il contrasto alla dispersione scolastica nel nostro territorio e il pieno supporto agli allievi e alle allieve nel loro percorso di crescita, attraverso interventi educativi con ricadute significative sul piano dell’inclusione sociale e delle competenze orientative, è tra i punti cardine del progetto formativo dell’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi.

In vista dell’imminente inizio delle attività legate al P.N.R.R., “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” – “STARE INSIEME IN MODO ALTERNATIVO” (D.M. 170/2022), sono stati invitati alla presentazione del progetto tutte le componenti attuatrici. La riunione esplicativa delle attività, ha avuto luogo nell’auditorium della Parrocchia “Santa Famiglia”, sita in via Nazionale, a Palmi RC, in data 14.12.2023, alle ore 16.00.

All’incontro hanno partecipato i docenti, gli esperti del P.N.R.R. individuati, i tutor individuati, le famiglie degli studenti, gli studenti, i membri del Consiglio d’Istituto, il Sindaco della Città di Palmi Dott. Giuseppe Ranuccio, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eva Raffaella Nicolò, il D.S.G.A.

L’incontro ha dato la possibilità ai partecipanti di conoscere le finalità, le fasi ed i soggetti coinvolti nei percorsi progettati dalla commissione del PNRR. I percorsi progettati saranno dedicati tanto agli allievi quanto alle famiglie e coinvolgeranno moltissimi insegnati.

Si tratta di percorsi di mentoring e orientamento, di potenziamento delle competenze di base, motivazione e accompagnamento e di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari di orientamento. Saranno coinvolti psicologi, docenti di italiano, matematica e inglese, esperti in arti performative, per l’implementazione di percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento, coaching individuale, di potenziamento delle competenze di base e di motivazione in lettere, matematica, lingua inglese, attività di supporto e orientamento alle famiglie per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, attività legate al mondo del teatro e della recitazione.

Un’azione, quella messa in atto tramite la linea di investimento PNRR, fondamentale per favorire l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili.