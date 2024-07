Santiago sta meglio, è stato estubato il bimbo di tre anni, rimasto schiacciato da un cancello in ferro lo scorso 29 giugno a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Dopo dieci giorni, è ancora ricoverato in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza. Il piccolo respira autonomamente ma non è ancora fuori pericolo. I medici non sciolgono per il momento la prognosi. Tutta l’equipe monitora costantemente le condizioni di Santiago che nel mentre lotta con tutte le sue forze per vincere questa dura battaglia e tornare il bambino spensierato che era prima. Intanto i genitori e la famiglia del bambino, originari di San Marco Argentano, hanno chiesto attraverso i social di pregare per lui.