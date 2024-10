Mese di Ottobre alla SRC

Rassegna Cinematografica “Schermi di Verità”- 30 anni senza Gian Maria Volonté. Dal 7 al 31 ottobre.

Lunedì 7 Ottobre alle ore 17 e Mercoledi 9 ottobre alle ore 19, nella sala Cinema della nostra Scuola, daremo il via alla Rassegna Cinematografica finanziata dalla Calabria Film Commission e dedicata al grande Gian Maria Volonté, con la proiezione di due film che vedono l’attore protagonista.

Appuntamenti di questa settimana:

7 Ottobre: Ex Carcere, SRC, ore 17:00: SACCO E VANZETTI

9 Ottobre: Ex Carcere, SRC, ore 19:00: LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO.

Non mancate! I film che abbiamo selezionato per la rassegna fanno parte del repertorio cinematografico italiano che si dovrebbero (ri)vedere almeno una volta nella vita. Ancora meglio se in buona compagnia. Ad ogni proiezione seguirà un dibattito con ospite d’eccezione e un piccolo rinfresco.

Ingresso gratuito

Vi aspettiamo!!!