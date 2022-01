Le dichiarazioni del Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e del Presidente della Regione Roberto Occhiuto in merito alle soluzioni per la tendopoli di San Ferdinando sono importanti. Auspichiamo da subito si possano individuare le soluzioni che come Cgil abbiamo sempre proposto per fare fronte all’emergenza umanitaria, sociale, del lavoro. Per troppo tempo, tanti anni, ci sono stati impedimenti da parte di una cattiva politica e pseudo organizzazioni autonome che di fatto hanno impedito soluzioni dignitose mantenendo il ghetto e le persone nel fango con l’illusione di soluzioni mai praticate. Serve un’azione condivisa con le persone che vivono nelle tendopoli e individuare step per costruire le foresterie in concomitanza della rimozione delle tende con soluzioni dignitose e dotate di servizi. Contestualmente occorre mantenere il tavolo istituzionale tra regione e comuni per individuare un piano casa di accoglienza diffusa anche mediante l’utilizzo dei beni confiscati. Nel frattempo, mettiamo in sicurezza le persone. Auspichiamo nell’immediato confronto con la Regione, la Prefettura di Reggio, le amministrazioni locali, per individuare soluzioni comuni e condivise.