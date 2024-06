Si è tenuto un incontro il giorno 11 del mese di giugno a Reggio Calabria alla presenza del Presidente dello Sportello del Consumatore, Avv. Santo Alfonso Martorano, il quale ha reso noto ai vari Consumatori / Utenti che è stata attivata una convenzione con un Caf al fine di poter procedere con le disdette del Canone Rai per chi ne ha diritto.

Il Presidente ha spiegato ai tantissimi Consumatori, che dal 2016 il Canone per la TV viene addebitato direttamente nella bolletta di Fornitura di Energia Elettrica residenziale e che, quindi, entro il 30 giugno, bisogna adoperarsi per effettuare la disdetta.

L’Avv. Santo Martorano, come Presidente Nazionale di Sportello del Consumatore, ha messo a disposizione di chi ha un reddito basso ed ha più di 75 anni di età una divisione per seguire le procedure.

Per saperne di più chiama il 335/6318424, oppure scrivi a: info@sportellodelconsumatore.eu .