Sport e Spirito Sportivo: Una

Sfida al Granillo che lascia l’amaro in bocca

di Clemente Corvo

La sfida calcistica disputata al

Granillo lo scorso 1 novembre tra LFA Reggio Calabria e Trapani ha mostrato

quanto il calcio possa unire. La partita, giocata con grande spirito sportivo,

ha visto la vittoria del Trapani, attuale leader meritato del Girone I della

Serie D. Ciò che è emerso con forza è stata la straordinaria passione dei circa

5.000 tifosi reggini, che non solo hanno sostenuto con entusiasmo la loro squadra,

ma alla fine hanno anche applaudito la performance della squadra avversaria. L’allenatore

del Trapani, in conferenza stampa, non ha mancato di esprimere il proprio

apprezzamento per l’accoglienza calorosa ricevuta dalla società e dai tifosi di

Reggio Calabria. Tuttavia, la giornata sportiva è stata offuscata da un

incidente post-partita: un autista della società Atam è stato aggredito e ha

dovuto essere trasportato in ospedale per le ferite riportate. Questo episodio

non riflette solo una sconfitta sportiva per la Reggina, ma solleva

interrogativi sulla capacità di garantire la sicurezza durante eventi di grande

affluenza. In situazioni come queste, sorgono naturalmente delle domande: con

tutte le misure di sicurezza messe in atto, come è potuto succedere un episodio

del genere considerato che le forze dell’ordine, sempre presenti e operative,

lavorano incessantemente per garantire la sicurezza di tutti? Il fatto che i

tifosi ospiti, in numero sostanzialmente esiguo di circa 88, siano stati

accolti e elogiati, rende evidente che ci sono state delle lacune nella

gestione e pone l’accento sulla contraddizione del fatto. Da parte nostra,

esprimiamo profondo dispiacere per quanto accaduto e la nostra solidarietà va

al conducente, cui auguriamo una pronta guarigione. Eventi come questi ci

ricordano l’importanza di continuare a lavorare, affinché lo sport rimanga un

momento di condivisione e gioia per tutti.