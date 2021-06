Di Mariateresa Orlando

Caduta di stile per il Presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì che, in occasione del tour elettorale con il leader della “Lega” Matteo Salvini, esclude dalle “tappe” il comune di San Luca nonostante l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Bruno Bartolo, avesse già da tempo formulato l’invito. Uno sgarbo istituzionale che non è andato a genio all’assessore Francesco Cosmo, membro nonché fautore in seno al consiglio del gruppo “Lega con Salvini”. L’entusiasmo politico dello stesso Cosmo si è affievolito innanzi ad alcune dichiarazioni che lo stesso Spirlí avrebbe esternato ribadendo il proprio disappunto sulla visita politico-istituzionale insieme allo stesso Salvini nel centro aspromontano. “Un atteggiamento che amareggia me, l’ amministrazione e l’intera comunità” – ha commentato l’assessore comunale- motivo per cui, ho deciso con ferma convinzione di lasciare questo partito”.

Una decisione irrevocabile che scaturisce da reiterate e pubbliche esternazioni di pensiero da parte del Presidente Spirlí, il quale, come sottolinea Francesco Cosmo “ha più volte ribadito la scelta di non mettere mai piede a San Luca”. Che si tratti di una scelta o di altro non si sa. Sembrerebbe però che lo stesso Spirlí non abbia accolto di buon cuore le tiepide accuse che la Fondazione culturale “Corrado Alvaro” abbia lanciato allo stesso per uno scarso interesse rivolto dalla Regione alla stessa fondazione. “Un’ interesse mai palesato, nonostante la Regione sia Ente fondatore, ma una attenzione che di certo l’intera comunità avrebbe apprezzato – spiega Cosmo- trattandosi di iniziative di carattere culturale che aggraziano il nostro territorio”. “Nelle predette esternazioni da parte del Presidente f.f. – incalza Cosmo- si è notato un atteggiamento di astio, ingiusto e gratuito, nei confronti della comunità Sanluchese, che mal si concilia con il ruolo e la funzione istituzionale di Presidente di Regione. Quale consigliere comunale e assessore aderente allo stesso partito del Presidente Spirlí conclude Francesco Cosmo – non posso accettare, né tollerare che la comunità dove esercita il proprio mandato elettivo venga bistrattata ed emarginata dalla massima autorità politica della Regione Calabria, per ragioni pretestuose, non riconducibili all’attività amministrativa dell’Ente comunale. L’emarginazione del comune di San Luca da parte della Regione Calabria è palese, incalza Cosmo. Non a caso, le richieste di sostegno dell’Amministrazione comunale formulate alla Regione Calabria, vengono puntualmente disattese”. Tanti, finora, sarebbero gli appelli di intervento rimasti solo cartacei, sopratutto relativamente alla grave situazione in cui versa il cimitero nuovo del comune, dove si registra un notevole movimento franoso che da tempo compromette la stabilità delle cappelle e dei loculi cimiteriali, mettendo a rischio l’incolumita’ pubblica e sanitaria. “Pertanto- conclude la nota dell’assessore- la mia esperienza all’interno del partito della Lega con Salvini è giunto al capolinea ed il partito in seno al consiglio non sarà più rappresentato”.

Mariateresa Orlando