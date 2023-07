L’amministrazione comunale di San Ferdinando raggiunge un altro obbiettivo nell’ottica dell’inclusione sociale ma anche ai fini dello sviluppo turistico per le categorie sociali disagiate.

Infatti, dopo essere stati ammessi al progetto di utilità sociale, promosso dal Settore 7 delle Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di San Ferdinando, attraverso il suo delegato alle Politiche Sociali e Disabilità e Vicesindaco Ferdinando Scarfò, ha firmato lunedì 24 luglio la convenzione per l’avvio della fase operativa volta a realizzare un’area pubblica attrezzata e accessibile alle persone con disabilità.

Il progetto prevede l’installazione di passerelle utili ad arrivare presso lo spazio attrezzato dove sono presenti gli ausili per consentire alle persone diversamente abili di raggiungere la battigia, sempre in presenza di personale specializzato. Sarà allestita una piccola stazione di interscambio delle attrezzature da cui si potrà raggiungere agevolmente la riva del mare. L’obbiettivo è, dunque, quello di garantire a tutti di poter accedere in spiaggia e al contempo di rendere possibile la balneazione anche alle persone con difficoltà a deambulare.

Soddisfatto l’Assessore Scarfò che dopo la firma dell’intesa ha dichiarato: “L’idea è quella di abbattere le barriere fisiche, psicologiche e sociali per un’adeguata integrazione delle persone con disabilità, ma anche dei loro familiari, con lo scopo di garantire e promuovere il pieno rispetto della dignità umana a prescindere dalle proprie condizioni di salute psicofisiche. Infatti, prima fra tutte, nonché cuore dell’idea progettuale, è la categoria dei diversamente abili.”

“Siamo felici di aver realizzato questo progetto pensato per assicurare una vacanza comoda a tutti mediante la disponibilità di una struttura accessibile e inclusiva per tutte le categorie fragili come le mamme con passeggini e gli anziani. Il tutto senza alterare la destinazione pubblica delle spiagge e in piena armonia con i contesti ambientali”, conclude l’amministrazione comunale.