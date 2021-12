Speranza firma l’ordinanza, la Calabria passa in zona gialla

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi l’ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla. Lo rende noto il ministero.

“Calabria in ‘zona giallà? Non ci demoralizziamo. Anzi, il cambio di colore è un incentivo per migliorare. Avanti nell’attrezzare nuovi posti letto Covid e nuovi posti in terapia intensiva, e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche”, scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

(ITALPRESS).