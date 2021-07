Riceviamo e pubblichiamo

UN CITTADINO INDIGNATO

Questo è quanto gli abitanti della periferia devono sopportare per inadempienze di un’amministrazione che dovrebbe vigilare. I nostri figli devono giocare in mezzo ai rifiuti e con il rischio di essere sottoposti a malattie e infezioni varie. La situazione è insostenibile e vergognosa e per tale motivo chiediamo il tempestivo intervento di chi di competenza. L’estate reggina , tanto acclamata, non può e non deve essere solo una questione di immagine, ma deve assolutamente passare da una vera bonifica del territorio, periferia compresa. Come cittadino di questa città, per orgoglio, voglio che i turisti vadano via con ricordi indelebili del nostro territorio e non con il fetore nelle narici. Spero proprio che l’amministrazione non rimanga indifferente e spero che nessuno usi il mio disappunto per usi politici o altro perché Reggio Calabria merita fatti, di chiacchiere ne abbiamo piene le tasche.

Lettera firmata