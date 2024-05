Spareggio playoff eccellenza Calabria, la cittanovese vola in finale con la vigore Lamezia. Batte il Soriano per 3 a 1

In gol Condomitti, Condemi e Scarcella

Una partita maschia a Soriano tra la cittanovese e la squadra locale per lo Spareggio per andare nella finale di Lamezia Terme con la Vigor. In gol per la cittanovese il capitano Condomitti, Condemi e Scarcella. 98 minuti intensi con una cornice di pubblico straordinario. La squadra di Contestabile e Nucera si candida per raggiungere l’obbiettivo della serie D , categoria per lunghi ha militato che merita per il gioco espresso a Soriano.