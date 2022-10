Sparatoria nel centro storico di Corigliano avvenuta ieri sera intorno alle 21 nei pressi di Piazza Compagna, che ha provocato il ferimento di due persone. Per l’accaduto è stato fermato un uomo di 47 anni.

Secondo quanti si apprende non si tratterebbe di un episodio legato agli ambienti criminali ma alla base ci sarebbero futili motivi. I due feriti sono stati portati in ospedale a Rossano ma non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini sono svolte dai carabinieri del reparto operativo di Corigliano-Rossano giunti subito sul posto. I due feriti, P.A. e F.C. sono stati soccorsi e trasferiti presso l’ospedale “Giannettasio” di Rossano dove rimangono in osservazione.