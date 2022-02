Ieri sera a Diamante, in pieno centro sul lungomare, si è consumato un episodio di violenza in quanto c’è stata una sparatoria e il titolare di un bar è rimasto gravemente ferito, si tratta di Stefano Perugino di 60 anni.

Da quello che si apprende l’uomo è in gravi condizioni ed è ricoverato all’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Sembra che la causa sembra nata da un diverbio sfociato in una lite tra il titolare del bar e una persona che aveva parcheggiato l’auto davanti al suo locale, impedendone l’accesso.

Il responsabile del ferimento si è allontanato ed è ricercato dai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dura la nota del sindaco Ernesto Magorno

“A seguito del grave fatto di cronaca verificatosi questa sera nella nostra città ho inteso convocare per domattina alle 10, presso il Palazzo di Città i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i componenti della Giunta, i capigruppo consiliari, i sacerdoti, i dirigenti scolastici. È il momento di reagire e chiamare a raccolta i rappresentanti delle istituzioni e dei presidi sociali ed educativi della nostra comunità. Una comunità sana che vuole e deve rifiutare ogni forma di prevaricazione e di violenza ed è per questo necessario chiamare a raccolta tutte le sue componenti per dare una risposta chiara e forte e avviare un percorso comune rivolto innanzitutto alle giovani generazioni. Insieme reagiremo e insieme cacceremo i violenti da Diamante. Ora Basta”.