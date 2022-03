Un ragazzo di 31 anni, Alfredo Foggetti, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco, subito dopo la partita tra Cosenza e Lecce, valevole per il campionato di serie B. La sparatoria, secondo quanto si apprende da fonti investigative, non sarebbe maturata per motivi calcistici, ma le cause sarebbero da ricercare altrove. La vittima sarebbe stata accompagnata in ospedale dalla polizia dopo che gli agenti erano stati avvertiti da un gruppo di amici, giunti sul posto per soccorrere l’amico insanguinato. Il 31enne è stato poi portato in pronto soccorso.

Non si conoscono, allo stato attuale, le circostanze in cui è maturato il ferimento. La persona che ha sparato contro Foggetti, titolare di un autolavaggio, lo ha colpito al busto, ma non rischia la vita. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Cosenza, coordinata dal vice questore Angelo Paduano, che nella notte ha sentito alcuni testimoni per ricostruire il delitto. Il fascicolo è affidato alla procura di Cosenza.