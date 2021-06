Sottosegretario Pucciarelli: vittime del dovere priorità della Difesa

“Il Ministero della Difesa rivolge la massima attenzione alle esigenze riguardanti le istanze provenienti dalle vittime del dovere, anche a causa dell’esposizione all’amianto e ad altri rischi ambientali in ragione del servizio.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un incontro conoscitivo con il Maresciallo del Ruolo d’Onore della Marina Militare, Salvatore Garau, già vittima del dovere e mutilato in servizio, referente del Coordinamento Amianto ed altri rischi pro comparto Difesa e sicurezza nazionale (CAD).

“Il Maresciallo Garau ha auspicato che le istanze provenienti dal CAD, compresa anche quella relativa all’ampliamento della platea dei benefici già riservati alle vittime del dovere e ai loro familiari, possano trovare adeguata rispondenza nell’ambito di quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alla luce dei percorsi normativi avviati.

Ritengo che tali istanze siano di notevole rilevanza in quanto attinenti alla tutela e alla salute del personale in servizio, in quiescenza e dei loro familiari, e relative anche al rapporto di fiducia tra le Istituzioni e chi ha servito incondizionatamente il nostro Paese.

La Difesa, ben consapevole dell’importanza strategica del fattore umano all’interno della sua organizzazione, segue gli sviluppi delle iniziative parlamentari avviate su questo delicato tema.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.