Di Clemente Corvo

È stato siglato oggi il protocollo di intesa tra il comune di Gioia Tauro ed il Comitato Italiano Paralimpico, alla presenza del sindaco Aldo Alessio del vicesindaco Carmen Moliterno, del garante delle persone diversamente abili Mariangela Giovinazzo, ” che ha fatto da tramite tra amministrazione comunale ed il presidente paralimpico Antonello Scagliola” anch’esso presente quest’oggi insieme al garante dell’infanzia e adolescenza Antonio Antonuccio, manifestazione che si é tenuta presso la sala consiliare sita in viale Stesicoro a Gioia Tauro . Questa sottoscrizione ha l’obiettivo di promuovere la corretta informazione e comunicazione ai cittadini a sostegno della promozione delle pari opportunità e uguaglianza, pratica sportiva e difesa del Diritto allo sport, per coloro che hanno diverse abilità, nell’ottica, necessaria, che lo sport non rappresenta solo agonismo e competizione, ma uno strumento di benessere per tutto il paese, che parte dal riconoscimento dell’identità del singolo individuo. A tal proposito il consigliere comunale di Gioia Tauro con delega allo sport Vincenzo Filippone si è così espresso: ” Oggi è stato un giorno molto importante per l’amministrazione comunale di Gioia Tauro, che ha siglato il protocollo di intesa che dà inizio ad una collaborazione che ci permetterà di ottenere obiettivi importanti che riguarderanno lo sport e la disabilità. Oggi si è messo nero su bianco su un progetto di lavoro, che darà tanta felicità e divertimento ai tanti bambini e ragazzi”. Ma naturalmente oltre questo documento servono le strutture? ” Sì, servono le strutture, proprio per questo voglio rendere pubblico che ho iniziato le procedure per riattivare l’impianto situato in contrada Persicari. Il progetto che presenterò la settimana prossima al sindaco sarà la realizzazione di una Cittadella Dello Sport che nascerà proprio in quella struttura abbandonata da anni, un impianto che sarà accessibile a tutti”. Cosa prevede questo progetto che presenterai al sindaco nei prossimi giorni? “Non posso aggiungere altro, perché prima devo curare tutte le procedure necessarie attentamente, ma vi prometto che darò il massimo per ottenere questo risultato. Il mio pensiero su questo documento firmato oggi, ed il progetto Persicari sono aspetti importanti che ci devono fare dimenticare il passato inglorioso e guardare all’immediato futuro, cercando di valutare cosa possiamo realizzare per il bene comune. La struttura permetterà a tutti di praticare lo sport ed assistere tutti ai vari eventi”.