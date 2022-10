Con un esposto alla Procura della Repubblica l’associazione Codici intende fare chiarezza su un caso sospetto di malasanità denunciato a Cosenza. Un paziente di 85 anni è deceduto presso l’ospedale Annunziata in circostanze poco chiare, stando al racconto di una delle figlie. Giunto al Pronto Soccorso in seguito ad una caduta in casa, l’uomo ha subito un intervento per la frattura scomposta del femore della gamba destra. Stando a quanto riferito dai familiari, fino a quel momento non ci sarebbero stati problemi, se non la positività al Covid. Durante il ricovero in reparto, il paziente sarebbe caduto dal letto, riportando una frattura alla spalla, con la necessità di una nuova operazione. Siamo al 19 ottobre ed il giorno seguente i parenti ricevono la comunicazione del decesso del loro caro. Tutto questo, lamentano i familiari, dopo che i sanitari per giorni avrebbero fornito rassicurazioni sulle condizioni dell’85enne.

“Ci sono degli aspetti da chiarire – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura. Come associazione siamo impegnati da anni in azioni legali contro la malasanità. Non possiamo dire se questo sia l’ennesimo caso, di sicuro è doveroso verificare l’operato dei sanitari, anche in riferimento alla positività del paziente”.