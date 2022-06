“Bene ha fatto il Presidente Roberto Occhiuto nel definire “storica” la giornata di ieri. La Società risorse idriche calabresi spa (Sorical) è pubblica al 100% e passa sotto il diretto ed esclusivo controllo della Regione Calabria. Si tratta di una svolta epocale, con la quale il Presidente Occhiuto e la Giunta Regionale dimostrano, per l’ennesima volta, di tramutare le promesse in tangibili atti di governo, ma soprattutto che è destinata a cambiare radicalmente il servizio a favore dei cittadini calabresi”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“La Sorical, acquisendo le azioni proprie dal socio privato Acque di Calabria Spa, del gruppo Veolia, ha così realizzato la tanto attesa pubblicizzazione della società, passaggio che prelude all’avvio della gestione del servizio idrico integrato regionale e che consentirà alla Calabria di partecipare ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutto ciò – spiega Straface – rappresenta un importante tassello di quel mosaico disegnato e prospettato nell’ottica della realizzazione, completa ed esaustiva, di una Multiutility regionale che avrà il compito di gestire tutto il ciclo integrato delle acque. Negli anni si è spesso associato, nell’immaginario collettivo, la Sorical a disagi e carenze nel settore di pertinenza. Oggi, con questo decisivo ed innovativo approccio alla risoluzione delle ataviche problematiche, si è impressa una forte accelerazione nel solco della consolidazione di un nuovo e unico soggetto istituzionale deputato alla salvaguardia e alla gestione della risorsa idrica, alla lotta agli sprechi e alle inefficienze, alla valorizzazione di tale basilare peculiarità per la vita dei cittadini e dei territori. Un processo che sarà certamente accompagnato da una costante azione d’informazione, partecipazione e sensibilizzazione della pubblica opinione, come auspicato e fin dall’inizio del percorso attuato dal Presidente Occhiuto”.